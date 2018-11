Vous souhaitez profiter du Black Friday pour vous rééquiper en produits électroniques neufs ? Sachez que Back Market propose des produits reconditionnés remis à neuf. De cette manière, vous profitez d'équipements à bons prix avec un impact moindre sur la planète.

Nous y sommes : la semaine du Black Friday et l’arrivée de Noël font de cette période de l’année l’une des plus propices à l’achat de matériel. Les prix sont avantageux, si avantageux que l’on achète souvent des produits parce que l’offre est bonne, mais pas nécessairement parce que nous en avons besoin.

A contrario, des entreprises comme Back Market proposent des produits à bon prix toute l’année, tout en étant respectueuses de la planète en mettant en avant des produits reconditionnés remis à neuf.

Une période de plus en plus longue…

Le phénomène autour du Black Friday est si fort que d’autres événements se sont greffés à lui. C’est le cas du Singles Day chinois, de la Black Week et des Cyber Monday et Tuesday. D’une journée de promotions, nous sommes maintenant passés à une période de 10 jours, où les promotions et les campagnes publicitaires s’enchaînent.

Année après année, les Français consomment de plus en plus lors du Black Friday : le panier moyen était de 118 euros en 2017, représentant une hausse de 6 % par rapport à l’année précédente selon les chiffres de LSA-Conso. Ce sont d’ailleurs les univers de la mode et des nouvelles technologies qui trônent en tête des ventes, représentant 55 % du total des ventes du Black Friday.

… mais contraire aux enjeux environnementaux

Les affaires sont bonnes, mais l’impact sur la planète est important. Les smartphones par exemple sont la cible privilégiée des offres du Black Friday, mais ce sont aussi des produits avec une incidence forte sur l’environnement. Ils sont composés de minerais rares et largement produits en Asie, soit très loin de nos marchés occidentaux.

La réparabilité des téléphones pour le particulier est également de moins en moins bonne avec le temps. Par exemple, il n’existe (presque) plus de smartphones avec une batterie amovible. Erwann Fangeat, de l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) ajoute que : « seulement 15 % des téléphones en fin d’usage sont collectés et au moins 30 millions de téléphones portables dorment dans nos tiroirs ». Autant de smartphones qui pourraient être recyclés ou reconditionnés.

Miser sur l’économie responsable et circulaire

Certaines entreprises ont pris en compte ces considérations, en proposant aux consommateurs des produits high-tech, mais avec une empreinte moindre sur l’environnement. C’est par exemple le cas de Back Market, spécialiste du reconditionné. Ce site propose à la fois de racheter les appareils électroniques dont vous ne vous servez plus, mais il vend aussi des appareils entièrement remis à neuf.

Ce marché du reconditionné est évidemment bénéfique pour la planète, mais aussi pour un pan de l’économie. Back Market fait appel à des marchands spécialisés dans le reconditionnement, qui reçoivent et réparent les appareils avant de les mettre en vente. C’est donc un bon moyen de favoriser un emploi local. Et cela ne passe pas inaperçu aux yeux de l’Assemblée qui veut même légiférer en ce sens en baissant la TVA à un taux de 5,5 % pour les appareils électroniques reconditionnés.

Les produits reconditionnés sont donc l’occasion de profiter de bonnes affaires tout au long de l’année, tout en donnant une seconde vie à des téléphones. D’autant plus que Back Market assure une garantie sur ses produits, allant de 6 à 24 mois selon les références.