C'est dit : les meilleures affaires du Black Friday ne vous passeront pas sous le nez. Comme chaque année, Numerama vous accompagne pour dénicher les bons plans tech et vous aide à préparer sereinement les fêtes de fin d'année. Au meilleur prix.

Cette semaine est placée sous le signe des cadeaux. Quelques jours nous séparent encore du Black Friday, où auront lieux les plus grosses promotions de l’année notamment chez les e-commerçants, mais déjà, les bonnes affaires pleuvent. Comme chaque année, Numerama vous accompagne avec trois objectifs : vous conseiller les meilleurs produits, vous éviter les mauvaises surprises et vous donner des idées de cadeaux à l’approche des fêtes d’année.

Cette liste remplace notre habituel bon plan du jour et sera mise à jour plusieurs fois par jour.

Pack Netgear Orbi routeur Wi-Fi — 169 €

Votre box n’arrive pas à envoyer le Wi-Fi dans toutes les pièces de votre logement ? Vous voulez plus de contrôles et plus d’options que ce que propose l’interface rustique de votre opérateur ? La meilleure solution, c’est évidemment de passer par des routeurs Wi-Fi. À la rédaction, nous utilisons les solutions de Google et de Netgear et il faut reconnaître que les deux sont à la hauteur de nos attentes. À 169 € le pack de deux Orbi, permettant des réseaux dits « meshés » pour une meilleure efficacité de la couverture Wi-Fi, c’est une bonne affaire.

Aspirateur Dyson V8 Absolute — 339 €

Le V8 de Dyson n’est pas le moteur le plus récent niveau aspirateurs de la marque, mais il n’en reste pas moins un excellent outil au quotidien. Équipé sur un aspirateur sans sac et sans traineau, il rendra vos corvées ménage bien plus agréables. 40 minutes d’autonomie, plusieurs brosses, filtre purificateur de l’air rejeté… le V8 Absolute a tout du parfait investissement. Vendu à son lancement aux alentours de 500 €, il se négocie en ce moment sur Amazon à 339 €.

Nvidia Shield — 149 €

La Nvidia Shield est la box multimédia de référence sur Android TV. Si vous en avez marre de l’interface qui rame de la box TV fournie par votre opérateur, la Shield est un produit que nous recommandons depuis de nombreuses années. Au-delà de ses fonctionnalités liées à la SVoD ou à l’écosystème Android, sachez qu’elle accompagnera à merveille un ordinateur équipé d’une carte graphique Nvidia en diffusant ses jeux sur n’importe quel téléviseur. De même, vous pourrez profiter nativement du service GeForce Now. La Shield est compatible avec la plupart des manettes, dont les excellentes manettes Xbox One.

Google Pixel 3 + Pixel Stand — 759 €

Le Pixel 3 de Google est notre smartphone coup de cœur en cette fin d’année 2018. Certes, il faut se coltiner Android, mais ses performances en photographie nous font oublier les limites du système d’exploitation de Google. C’est bien simple : à ce prix-là, il s’agit du meilleur smartphone haut de gamme que vous pourrez acheter. L’offre de Darty se paie le luxe de vous offrir le chargeur sans fil, d’excellente qualité.