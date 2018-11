La manette Astro C40 TR sera disponible aux États-Unis dès mars 2019, pour 199,99 dollars. Astro veut faire de cette manette la référence pour les hardcore gamers.

La manette Astro C40 TR, qui a été annoncée jeudi 15 novembre 2018, coûte entre trois et quatre fois plus que la manette Dual Shock classique de Sony, qui est pourtant de très bonne qualité. Mais pour ce prix de 200 dollars, Astro veut offrir le produit idéal pour les hardcores gamers. La manette sera compatible PC et PS4, mais pas XBox.

Pour commencer, tous les boutons sont modulables, ce qui permet de changer les configurations, par exemple vers une disposition plus proche de la manette de Xbox, mais aussi de changer les joysticks si besoin. À l’arrière, la manette dispose de touches paramétrables directement, sans passer par un logiciel.

Vous pouvez changer la sensibilité des touches, mais aussi bloquer les gâchettes, pour pouvoir les utiliser plus rapidement. Ce petit détail peut augmenter votre vitesse d’exécution et vous sauver de situations compliquées, dans certains FPS notamment. Et si vous partagez la manette avec la ou les personnes qui vivent avec vous, chacune peut enregistrer son profil, et sauvegarder sa configuration.

Enfin un équivalent PS4 à la manette Xbox One Élite

Astro promet 12 heures de batterie pour sa manette. Autre point non négligeable, elle dispose d’une prise jack pour être associé avec presque n’importe quel casque audio filaire, en plus des sans fil.

La marque Astro, qui s’adresse aux joueurs les plus forcenés, n’en est pas à son premier produit premium. La marque avait déjà fait parler d’elle avec son casque A50 pour les gamers et vendu à 300 dollars avec une base de recharge. Avec la C40, sa première manette, elle bat un record de prix jusque-là détenu pour la manette Xbox One Élite, dont on attend toujours la deuxième version. Et avec sa compatibilité PS4 validée par Sony, elle pourrait séduire les joueurs les plus endurcis.

Puisque la manette coûte 200 dollars et qu’il serait dommage de l’abîmer, elle sera livrée avec un kit de voyage. La C40 n’arrivera aux États-Unis qu’en mars 2019, il faudra donc être patients pour espérer une édition française.

