La course à la multiplication des capteurs photo n'est pas près de se terminer. Huawei, premier en à avoir mis 3 à l'arrière, pourrait passer à 4 en 2019.

Qui gagnera la course au téléphone équipé du plus grand nombre de capteurs à l’arrière ? Pour le moment, le Samsung Galaxy A9 tient la dragée haute. Mais Huawei n’a pas dit son dernier mot. Dans un entretien accordé à Android Pit et publié le 12 novembre 2018, Walter Ji, à la tête de la branche européenne, a annoncé que le constructeur chinois songeait au quadruple capteur.

Cela veut dire qu’Huawei rattraperait son retard sur Samsung, son principal concurrent, en se mettant à la page d’un point de vue hardware. On rappellera néanmoins que Nokia pourrait aller encore plus loin avec… cinq capteurs.

Un Huawei puissance 4

Premier acteur du marché à avoir commercialisé un smartphone avec deux, puis trois capteurs, Huawei ne compte pas se laisse faire. Walter Ji prévient : « L’année prochaine, nous allons voir encore plus d’innovations sur la partie photo. Aujourd’hui, nous avons trois capteurs, imaginez-en quatre l’année prochaine. » Et il tease ce que le smartphone pourrait en tirer : « Un zoom x3 ou x5 n’est pas suffisant, mais un zoom x10 qui conserverait une qualité constante serait unique ! C’est là-dessus que nous concentrons nos efforts. Et puis, nous pourrions avoir d’autres surprises pour vous. »

Pendant que les marchés asiatiques se chamaillent sur le nombre de capteurs, les Américains Google et Apple font davantage confiance à leur assise logicielle. Et tandis que les iPhone haut de gamme montent quand même à deux capteurs, la troisième génération de Pixel ne se contente que d’un seul. Sans que la qualité des photos n’en pâtisse.

Crédit photo de la une : Numerama Signaler une erreur dans le texte