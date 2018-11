Afin de toujours avoir sa ludothèque de jeux Nintendo Switch avec soi, mieux vaut investir dans une bonne carte microSD. En ce moment, la carte SanDisk de 128 Go est à 21,80 euros chez Amazon.

Le bon plan

Si vous êtes l’heureux possesseur d’une Nintendo Switch, vous avez sans doute déjà été confronté au problème de l’espace de stockage (Nintendo lui-même avoue que c’est un problème). Par chance, il est possible de l’augmenter en ajoutant tout simplement une carte microSD de grande capacité, comme la SanDisk de 128 Go accessible pour 21,80 euros chez Amazon.

Vous pourrez télécharger près d’une quarantaine de jeux depuis l’eShop sur une carte de 128 Go. Les titres pèsent en moyenne entre 3 et 5 Go, et les jeux de 15 Go comme Diablo sont assez rares. De quoi être serein.

En plus plus d’être de grande capacité, la carte microSDXC de SanDisk a la particularité d’être certifiée Classe 10 et A1, ce qui assure une grande vitesse d’écriture et de lecture. Adieu les temps de chargements !

Bien entendu, elle est aussi compatible avec vos smartphones, tablettes ou appareils photo. Un bon prix pour faire le plein de stockage !

Pourquoi nous vous recommandons cette carte microSDHC ?

Elle peut accueillir une quarantaine de jeux

Fini les temps de chargements

Elle est expédiée depuis Amazon France

