Maître du design, Jony Ive a créé une bague faite d'un seul diamant. Comptez entre 150 000 et 250 000 dollars.

Mais que peut bien faire Jony Ive quand il ne s’arrache pas les cheveux pour concevoir les plus beaux produits Apple ? Il crée des bagues. Et pas n’importe lesquelles. En compagnie de Marc Newson (un designer australien réputé), il a imaginé un bijou entièrement conçu en diamant. L’objet, ô combien luxueux, sera proposé lors d’une vente aux enchères pour (RED) — organisée le 5 décembre 2018 à Miami.

Le CDO — Chief Design Officer — de la firme de Cupertino a voulu forger une bague… sans aucune concession. Produite en un seul exemplaire pour la lutte contre le Sida, elle devrait coûter entre 150 000 et 250 000 dollars.

Une bague 100 % diamant

La description donne une belle indication sur la nature de ce bijou : « Cohérent avec son obsession de transformer des matériaux bruts en objets de valeur, le design concocté par Ive et Newson est singulier, clair et sans compromis comparé au processus de création habituel des bagues en diamants. La leur sera créée en retirant plutôt qu’en ajoutant : une ambition rendue possible par l’échelle extraordinaire de la pierre, qui permettra à la bague de n’être constituée que ce matériau ». Sans aucun métal, en somme.

Diamond Foundry, entreprise qui sera chargée de fabriquer la bague, va devoir redoubler de précision et de minutie pour matérialiser la folie et l’ambition des deux designers. Mais le résultat sera à la hauteur des attentes : on parle d’une bague qui comportera entre 2 000 et 3 000 facettes, soit du jamais vue sur une telle pièce. À quand l’iPhone en diamant ?