Annoncé la semaine dernière, l'interface One UI de Samsung sera également disponible sur les Galaxy S8, S8+ et Note 8. Une bonne nouvelle.

Le 7 novembre dernier, à l’occasion d’une conférence où Samsung a notamment présenté son smartphone pliable, le constructeur a levé le voile sur One UI. Il s’agit d’une nouvelle surcouche Android : annoncée sur Galaxy S9, S9+ et Note 9, elle sera également disponible sur la génération précédente, a rapporté Android Authority le 9 novembre. L’information a été confirmée par Samsung.

Pour le moment, la firme coréenne est en train de préparer le déploiement imminent de la bêta de One UI, à laquelle les propriétaires d’un Galaxy S9, S9+ ou Note 9 peuvent s’inscrire. Le lancement pour tous est attendu en début d’année prochaine, vraisemblablement au même moment qu’Android Pie.

Le remplaçant de Samsung Experience

One UI, qui remplacera la surcouche Samsung Experience, s’articulera autour de plusieurs nouveautés pensées pour améliorer le confort d’utilisation. Un gain d’ergonomie qui se ressentira surtout sur les grands téléphones — coucou Note 9 — avec une surface d’interaction qui sera volontairement rabaissée dans certaines applications (exemple : les messages). Dans le même ordre d’idée, les ingénieurs ont procédé à une refonte du panneau des raccourcis. Le but ? Améliorer la clarté, sachant que le menu des paramètres devrait être lui-aussi plus pratique.

Pour les yeux, One UI se dotera d’un mode sombre, qui permettra, entre autres, d’économiser quelques minutes de batterie (selon Google). L’interface pourra aussi adapter les couleurs du thème principal en fonction de la finition du téléphone. Une bonne nouvelle pour celles et ceux qui apprécient l’élégance et la sobriété d’une interface.