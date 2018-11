Richard Branson a lancé, en partenariat avec le gouvernement indien, un concours intitulé Global Cooling Prize pour inventer le climatiseur de demain.

Il faut repenser le climatiseur, et c’est une urgence absolue. Richard Branson, le fondateur de Virgin, vient de soutenir un grand concours intitulé Global Cooling Prize, en partenariat avec le gouvernement indien, a rapporté Fast Company le 11 novembre 2018.

« Le Global Cooling Prize rassemble une coalition de leaders qui veulent neutraliser la menace pour le climat qui émane de la demande croissante de climatiseurs chez les particuliers », décrit le site internet officiel.

Cet engagement part d’un constat : de plus en plus de foyers s’équipent pour lutter contre les grosses chaleurs, notamment dans les pays en développement, souligne le rapport de l’organisation Global Cooling Prize. Les trois chercheurs estiment que le nombre d’appareils passera de 1,2 milliard à 4,5 milliards de 2050, soit plus de trois fois plus en 30 ans.

200 000 dollars pour développer un prototype

« Le monde a besoin d’un changement radical en matière de technologie de rafraîchissement », assènent les chercheurs de Global Cooling Prize, Iain Campbell, Ankit Kalanki, et Sneha Sachar. C’est pourquoi le prix est si élevé : les vainqueurs du concours pourront remporter 3 millions de dollars. Les 10 premiers recevront 200 000 dollars chacun pour développer leur prototype, et le gagnant recevra 1 million.

« Il s’agit d’un marché de 20 milliards de dollars qui a besoin d’être bousculé », a dit Branson, repris par Fast Company. « Le marché est pour l’instant cassé. Les fabricants actuels suivent les signaux de marché, qui récompensent actuellement les gros volumes et les petits prix. La recherche et développement est une grosse barrière à l’entrée. »

D’ici 2100, l’utilisation des climatiseurs au niveau mondial pourrait causer une augmentation de 0,5°C sur la planète. Or, on sait combien un demi-degré est crucial dans la lutte contre le réchauffement climatique.