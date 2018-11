Des soucis avec le SSD des MacBook Pro 13" et l'écran de l'iPhone X ont forcé Apple à lancer des programmes de réparation.

Propriétaires d’un iPhone X ou d’un MacBook Pro 13 pouces (sans Touch Bar) ? Vous pourriez être concernés par l’un des deux — voire les deux — programmes de réparation gratuite lancés par Apple le 9 novembre 2018. Des défaillances ont été décelées dans les deux produits.

Dans le cas du MacBook 13 pouces, c’est le disque dur SSD — 128 ou 256 Go — qui ferait des siennes sur les modèles vendus entre juin 2017 et 2018. Et le souci est susceptible de vous faire perdre toutes vos données. Du côté de l’iPhone X, c’est l’écran OLED qui serait en cause, plus spécifiquement un module qui entraîne des dysfonctionnements tactiles.

Faites vérifier votre produit

MacBook Pro Macbook Pro

L’existence d’une telle initiative ne signifie pas que vous allez rencontrer un problème avec votre MacBook Pro 13 pouces. La première étape à effectuer est de faire un test d’éligibilité en rentrant le numéro de série sur la page dédiée (ici pour le MacBook Pro). S’il s’avère positif, il faut prendre rendez-vous dans un Apple Store ou un centre agréé afin que l’ordinateur soit réparé. Veillez bien à faire une copie de vos données afin d’être en mesure de les restaurer quand vous récupérerez votre MacBook.

iPhone X iPhone X

Concernant l’iPhone X, c’est un peu plus compliqué puisqu’il n’y a pas de test d’éligibilité sur la page dédiée. Apple a néanmoins isolé deux symptômes :

L’écran, ou une partie de l’écran, ne répond pas ou répond de façon intermittente au toucher ;

L’écran réagit même s’il n’a pas été touché.

Par mesure de précaution, nous encourageons à vous rapprocher d’un Apple Store ou d’un centre agréé pour faire réparer votre produit si le service technique juge la procédure nécessaire (là encore, n’oubliez pas de faire une sauvegarde via iCloud ou iTunes). Notez que vous pourriez quand même devoir payer si l’écran de votre iPhone X est fissuré et que ce désagrément empêche l’intervention.

Apple précise : « Le programme couvre les iPhone X concernés durant les trois années suivant la première vente au détail du produit. » Les autres composants restent couverts selon la durée de la garantie normale (ou plus en cas d’extension).

Crédit photo de la une : Numerama Signaler une erreur dans le texte