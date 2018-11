On pourrait déjà connaître les tailles des trois iPhone qui sortiront en 2019. Vous pouvez garder précieusement votre coque.

Apple vient à peine de lancer sa gamme de nouveaux iPhone — XS, XS Max et XR — que, déjà, les premières indiscrétions concernant les téléphones de 2019 font leur apparition. Ainsi, nos confrères de Business Insider ont partagé, le 10 novembre 2018, une note de l’analyste très bien renseigné Ming-Chi Kuo. Il y évoque notamment la taille des futurs téléphones d’Apple.

En 2019, nous devrions avoir droit aux mêmes diagonales d’écrans qu’en 2018. En l’occurrence : deux spécimens OLED de 5,8 et 6,5 pouces, accompagnés d’un LCD de 6,1 pouces. La continuité serait alors de mise pour la firme de Cupertino, l’une des inconnues demeurant le nom de chacun des smartphone.

Nouvelle technologie pour les antennes

L’indiscrétion de Ming-Chi Kuo révèle par ailleurs qu’Apple songerait à changer la technologie des antennes qui équipent ses iPhone. Aujourd’hui, ses produits s’appuient sur des antennes LCP (polymère à cristaux liquides) mais il pourrait peu à peu opter pour des substituts MPI.

Cette transition se justifierait pour plusieurs raisons. Premièrement, Apple n’a plus autant de marge de négociation avec ses fournisseurs actuels. Deuxièmement, la technologie MPI, en plus d’offrir des performances équivalentes, est compatible avec les bandes à haute fréquence des réseaux 5G et à ondes millimétriques. Dans un premier temps, Apple remplacerait quatre des six antennes LCP par des modèles MPI.

Crédit photo de la une : Ulrich Rozier pour Numerama Signaler une erreur dans le texte