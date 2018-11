Dans le cadre d'une étude, le Pew Research Center s'est intéressé aux vidéos YouTube les plus recommandées aux États-Unis. Celles-ci sont de plus en plus longues et populaires.

Le Pew Research Center, un institut d’études américain, s’est intéressé aux vidéos YouTube les plus recommandées aux États-Unis dans l’onglet « lecture automatique » – à droite de l’écran sur un ordinateur. C’est une berceuse pour enfants de trente minutes, vue plus de 300 000 fois, qui est arrivée en première position.

Des vidéos de plus en plus longues et populaires

Cette étude s’appuie sur un panel assez large d’environ 10 000 Américains, tous utilisateurs réguliers de YouTube. Des chercheurs de l’institut ont analysé de manière aléatoire les vidéos qui apparaissaient dans leurs suggestions. Au total, ils ont parcouru 170 000 listes de ce type, et répertorié 700 000 vidéos environ (350 000 n’apparaissaient qu’à une seule reprise).

L’étude n’est pas complètement représentative, du fait de la période courte sur laquelle elle s’appuie, à savoir six semaines de l’été 2018.

Les résultats obtenus par le Pew Research Center sont toutefois intéressants. Ils montrent que les vidéos recommandées après le visionnage d’un contenus sont de plus en plus populaires, et de plus en plus longues.

Les vidéos recommandées au premier visionnage font en moyenne 9 minutes et 31 secondes, et sont déjà plus longues de trois minutes environ par rapport à la vidéo que l’utilisateur regarde. Si ce dernier clique cinq fois de suite sur les suggestions de YouTube, il arrive à des vidéos d’en moyenne 15 minutes.

De la même façon, plus on navigue dans les recommandations, et plus on tombe sur des vidéos populaires. Dans le cadre de l’étude, les utilisateurs sont partis de contenus faisant en moyenne 8 millions de vues. Les premières vidéos qu’on leur proposait en faisaient 30 millions. Au bout de cinq vidéos, on arrive à 40 millions.

Des clips, des comptines et des compilations de The Voice

Ces recommandations sont assez suivies par les utilisateurs. 81 % des personnes interrogées disent regarder au moins de manière occasionnelle des vidéos qui y figurent. 15 % le font régulièrement.

Parmi les contenus les plus recommandés, on trouve de nombreux clips musicaux (ceux de Coldplay, Metallica, Sia ou Ed Sheeran par exemple). Il y a également des compilations des meilleurs moments de compétitions sportives ou certaines émissions, comme Britain’s Got Talent ou The Voice, des tutoriels de vie pratique, et de nombreuses vidéos destinées aux enfants (ouvertures de coffrets surprise, top 10 de jouets, etc).

Le top 3 se compose d’une vidéo pour apprendre les couleurs avec Spiderman, d’un clip des Maroon 5 et Cardi B, et une vidéo de berceuses longue de 30 minutes. Ce dernier type de vidéos est très populaire sur la plateforme. Cette musique, par exemple, a été vue plus de deux milliards de fois :

L’étude donne aussi d’autres indications sur ce que les Américains voient ou regardent sur YouTube. Ils seraient par exemple 64 % à avoir déjà vu une vidéo contenant de fausses informations, et 60 % à être tombé sur un contenu violent où des personnes avaient des comportements dangereux ou de mauvais comportements.

61 % des parents sont déjà tombés sur des contenus inadaptés à leur enfant

61 % des parents sont déjà tombés sur des contenus inadaptés à leur enfant, alors que ce dernier était devant l’écran – pour rappel, YouTube est interdit aux moins de 13 ans, contrairement à l’application YouTube Kids, en théorie mieux modérée.