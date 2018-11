La Wii ne supportera plus les plateformes de streaming à partir de 2019.

Nintendo a annoncé que les consoles Wii ne pourront plus être utilisées pour regarder de la vidéo en streaming à compter du 31 janvier 2019, a rapporté Endgadget. Cela inclut la « chaîne » Netflix, la plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) qui compte 137 millions d’abonnés dans le monde.

Netflix confirme l’annonce de Nintendo sur son site officiel, et rappelle que le service reste disponible sur les consoles PS3 et PS4 de Sony, et la Xbox One de Microsoft. Il est également possible de regarder Netflix via Apple TV ou Chromecast.

La rumeur de Netflix sur Switch

Dans un email envoyé à Netflix à ses clients, le géant américains écrit : « Nous espérons que vous apprécierez une meilleure expérience, avec des fonctionnalités supplémentaires, sur un autre appareil compatible. » Il n’en fallait pas plus pour que certains internautes se demandent sur Reddit si Netflix sera un jour disponible sur la Switch, la console très en vogue de Nintendo, qui a récemment accueilli YouTube.

La chaîne Netflix n’était déjà plus disponible pour les nouveaux utilisateurs de Netflix depuis juillet 2018, rappelle la plateforme sur son site officiel.