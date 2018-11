Un casque Apple pourrait-il ajuster automatiquement l’écouteur droit et l’écouteur gauche pour garantir une stéréo correcte ? C’est ce que suggère ce brevet.

Mettre un casque audio dans le mauvais sens est la garantie d’une expérience déplaisante — que ce soit pour de la musique, des films ou des jeux vidéo. Les casques ont un écouteur qui doit aller à droite et un autre qui doit aller à gauche pour rendre compte de la stéréo, voire pour simuler un son 3D autour de la personne. Avec ce brevet déposé par Apple, regarder de quel côté on met un casque pourrait être de l’histoire ancienne.

L’entreprise de Cupertino travaillerait a priori sur un casque complet, après le succès commercial de ses AirPods. Et cet engin, s’il sort, reprendra sans nul doute la philosophie des petits écouteurs vraiment sans fil : simplicité d’utilisation et son plus que correct. C’est pour le premier point que ce nouveau brevet pourrait être utile, car il permet à la personne qui utilise le casque de ne pas se soucier du sens dans lequel il le porte. Le casque détecte automatiquement où est la droite et la gauche et ajuste la stéréo en conséquence.

Pour cela, pas de magie : il utilise… notre voix. En effet, 5 microphones seraient disposés tout autour des oreillettes du casque, probablement pour une qualité en appel irréprochable et pour déclencher l’assistant intelligent d’Apple avec Dis Siri. Mais en plus, ces 5 micros qui ne sont pas disposés de manière équidistante, peuvent, selon le brevet, savoir lesquels sont les plus près de la bouche. En calculant celui qui reçoit le moins de son quand l’utilisateur dit un mot et celui qui en reçoit le plus, le casque serait capable de savoir où est l’oreille gauche et où est l’oreille droite.