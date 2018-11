À l'occasion de sa conférence Android Dev Summit, Google a rappelés que le dark mode constituait un soulagement pour les batteries.

Le dark mode — ou mode sombre — a le vent en poupe. Depuis qu’Apple l’a introduit dans macOS, difficile de revenir en arrière. Et on imagine que Google doit partager ce point de vue. À l’occasion de sa conférence Android Dev Summit, via un article de SlashGear publié le 8 novembre 2018, le géant de la tech a rappelé les bienfaits de cette affichage non seulement pour nos yeux mais aussi pour la batterie.

Avec un jeu de graphiques, Google rappelle que l’autonomie baisse davantage quand la luminosité de l’écran est au maximum et quand plus de couleurs sont affichées. Moralité : on pourrait utiliser nos téléphones et tablettes plus longtemps si le mode sombre se généralisait.

À quand le dark mode partout ?

Dans l’une des illustrations fournies par Google (tests réalisés avec un Pixel de 2016), on peut apprécier l’impact du dark mode dans YouTube, plus particulièrement quand la luminosité de l’écran est réglée à 100 %. Par rapport à un affichage normale (avec beaucoup de blanc), on économise 60 % de la capacité de la batterie. En réalité, on constate que le noir tire beaucoup moins sur l’autonomie. Logique : les pixels peuvent se reposer.

Google met donc le doigt sur une possible fonctionnalité qui pourrait permettre de gagner plusieurs heures d’autonomie. Sauf que, au moment où nous écrivons ces lignes, ni Android ni iOS ne permettent de passer totalement en dark mode. Cette option reste à la discrétion des développeurs ou est réservée à certaines applications. Par exemple, Google le propose dans YouTube, Messages ou Maps tandis que Samsung l’intégrera dans son interface One UI.