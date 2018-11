Google a officialisé la compatibilité d'Android avec les téléphones pliables, annonçant par la même le lancement de celui de Samsung pour l'année prochaine.

Pendant que Samsung endormait son audience avec sa conférence du 7 novembre 2018 centrée sur les développeurs, Google a officialisé la compatibilité d’Android avec les téléphones pliables. Comprendre : la firme de Mountain View a coupé l’herbe sous le pied du géant coréen.

D’autant qu’elle n’a pas manqué de préciser que le smartphone pliable de Samsung sera disponible l’année prochaine, à en croire les informations de nos confrères d’Android Police. La surprise est donc gâchée.

We just announced support for foldables at #AndroidDevSummit, a new form factor coming next year from Android partners.

Android apps run seamlessly as the device folds, achieving this form factor's chief feature : screen continuity. pic.twitter.com/NAfOmCOY26

— Android Developers (@AndroidDev) November 7, 2018