Retirer un message envoyé sera bientôt possible sur Messenger, mais seulement pendant une fenêtre de 10 minutes.

Que celles et ceux qui n’ont jamais regretté l’envoi d’un message lancent le premier emoji désespéré. L’application Messenger permettra bientôt à ses utilisateurs de supprimer un message envoyé à un contact, mais seulement dans une fenêtre de 10 minutes. C’est ce que Numerama a pu observer dans le descriptif de la dernière mise à jour de la messagerie de Facebook sur iOS.

« Si vous envoyez accidentellement la mauvaise photo ou une information incorrecte ou si vous écrivez dans la mauvaise conversation, vous pourrez corriger votre message en le supprimant dans les 10 minutes après l’avoir envoyé », décrit l’app.

La majorité des utilisateurs ont déjà été confronté au constat glaçant d’avoir envoyé un message qu’ils regrettent, ou de s’être trompé de destinataire. Pour l’instant, ni iMessage, ni Facebook, ni Twitter ne permettaient de supprimer un message envoyé. Actuellement sur Messenger, vous pouvez effacer un message, mais uniquement de votre côté de l’interface : votre interlocuteur le verra toujours.

D’après Messenger, cette mise à jour devrait arriver « prochainement ». Le 12 octobre dernier, Jane Manchun Wong, qui a l’habitude de sortir des leaks concernant Facebook et ses filiales, avait montré à quoi devrait ressembler cette fonctionnalité. « Ce message sera effacé du chat ainsi que de votre côté », précise la fenêtre pop up.

Il s’agira simplement d’agir rapidement (en moins de 10 minutes) pour éviter que votre contact ne voie le message avant suppression.

Facebook Messenger is finally working on "Unsend Message" in the app for everyone !

Tip @Techmeme pic.twitter.com/5OtQrmyID3

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 12, 2018