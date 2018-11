Romain Ribout - il y a 1 heure Tech

Si la Xbox One X vous faisait déjà de l’œil, vous serez charmés par son nouveau design blanc nacré. Boulanger propose aujourd'hui un pack regroupant la console 1 To et deux jeux (Red Dead Redemption 2 + Fallout 76) à 449 euros, au lieu de 570 euros habituellement.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Le bon plan Proposée jusqu’à maintenant en version noire, la Xbox One X prend une belle couleur blanche pour la sortie de Fallout 76 le 14 novembre prochain. Ce nouveau pack est aujourd’hui disponible à 449 euros sur Boulanger, avec en plus Red Dead Redemption 2 offert en bonus de précommande. La Xbox One X est aujourd’hui considérée comme la console de salon la plus puissante du marché. Le monstre de 6 téraflops de puissance graphique est conçu pour faire tourner les jeux en 4K native, contrairement à la PS4 Pro qui ne propose qu’une simple simulation de la définition Ultra HD. De ce fait, vous profiterez des jeux Fallout 76 et Red Dead Redemption 2 dans les meilleures conditions possible avec cette offre. La console de Microsoft intègre également un lecteur Blu-Ray UHD et propose une compatibilité HDR, Dolby Atmos et Dolby Vision pour profiter de vos films préférés comme au cinéma (avec un équipement compatible). Pourquoi recommande-t-on ce produit ? La Xbox One X est la console de salon la plus puissante du moment

La présence d’un lecteur Blu-Ray UHD

Les deux open-world de fin d’année inclus En pack avec les jeux Red Dead Redemption 2 et Fallout 76, la Xbox One X est aujourd’hui disponible à 449 euros sur Boulanger. Notez que la console seule est habituellement vendue à 499 euros. Retrouvez le pack Xbox One X sur Boulanger

Les liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. On vous explique tout ici.