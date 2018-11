Samsung organise une conférence ce mercredi 7 novembre. Son téléphone pliable devrait y être présenté.

Toute l’année, Samsung n’a eu de cesse d’évoquer son envie de commercialiser un smartphone pliable, comme si son Galaxy S9 et son Galaxy Note 9 n’étaient finalement pas aussi importants que son next big thing. On devrait en savoir plus sur ce projet ce mercredi 7 novembre, date à laquelle Samsung tiendra une conférence pour les développeurs à San Diego.

La firme coréenne prépare déjà le terrain avec une image qui fait office de teaser : on y voit son logo replié sur lui-même, comme en sera capable le téléphone qui pourra devenir une tablette — ou la tablette qui pourra devenir un téléphone et se glisser dans une poche.

Un simple aperçu ?

Toutefois, selon les informations de Reuters publiées le 6 novembre 2018, nous ne verrons peut-être pas le smartphone pliable en entier. Le but du keynote, pour Samsung, serait surtout d’offrir un aperçu de cette avancée technologique, notamment aux développeurs qui devront s’adapter à l’expérience hybride. « Avant de le lancer sur le marché, nous voulons partager avec les développeurs sur ce que nous avons déjà fait afin de savoir ce qu’ils en pensent », explique un employé anonyme. En bref, nous ne pourrions avoir droit qu’à quelques images et une petite plongée dans l’interface.

Cette approche moins centrée sur le grand public semble nécessaire aux yeux du numéro 1 du marché. Sur ce sujet, la source de Reuters confie : « Contrairement à nos autres produits fer-de-lance, le smartphone pliable est un concept 100 % nouveau en termes de design et d’expérience utilisateur, ce qui nécessite une autre approche. » De toute évidence, malgré une concurrence pressante, Samsung joue gros et ne souhaite pas lancer un produit qui ne serait pas abouti. D’autant qu’il pourrait coûter très, très cher.