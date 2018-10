Annoncé lors d’une conférence de presse lundi dernier à New York, le OnePlus 6T est désormais en précommande. En France, le seul opérateur à le proposer est Bouygues Telecom. Certaines boutiques physiques le propose d'ailleurs dores et déjà à la vente, quelques jours avant son lancement officiel.

Évolution attendue d’un OnePlus 6 déjà très convaincant, le OnePlus 6T débarque en cette fin d’année avec un design légèrement revu et un capteur d’empreinte sous l’écran. Fini la grosse encoche de son prédécesseur, celle du OnePlus 6T prend désormais la forme d’une discrète et élégante goutte d’eau qui laisse plus de place à un écran AMOLED aux couleurs maîtrisées.

La principale nouveauté de la version T de cette année, c’est surtout le capteur d’empreinte, qui disparaît de la coque du téléphone pour prendre place… sous l’écran de l’appareil. Ce n’est certes pas le premier à le faire, mais les smartphones à disposer d’une telle technologie sont encore assez confidentiels… Ou vendus à des tarifs élevés.

Le OnePlus 6T est d’ailleurs l’un des smartphones à proposer une telle technologie ainsi qu’une fiche technique haut de gamme à un prix raisonnable. Les précommandes ont en effet été lancées hier et le téléphone se trouve aujourd’hui chez un seul opérateur en France : Bouygues Telecom.

L’opérateur français propose en effet le OnePlus 6T à la précommande au prix de 559 euros, dans le coloris Mirror Black ou Midnight Black. Trois versions sont disponibles : le OnePlus 6T est disponible à partir de 559 euros (ou 149,90 euros en le prenant avec un forfait Sensation 70 Go avec un engagement de 24 mois), en version 6 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage, 589 euros (ou 179,90 euros avec un forfait Sensation 70 Go avec un engagement de 24 mois) en version 8 + 128 Go ou encore 639 euros (ou 219,90 euros avec un forfait Sensation 70 Go avec un engagement de 24 mois).

Il faut d’ailleurs noter que le smartphone est vendu dès aujourd’hui en avant-première dans les boutiques Bouygues Telecom de Toulouse Alsace, Lyon République, Bordeaux Sainte Catherine et Marseille Saint Ferreol, avant sa commercialisation effective, prévue pour le 6 novembre prochain.