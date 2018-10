Apple a dévoilé un nouvel iPad Pro qui reprend le design introduit par l'iPhone X. Adieu bouton Home.

Durant son keynote du 30 octobre 2018 organisé à New York, Apple a levé le voile sur la nouvelle génération de l’iPad Pro. Après plusieurs années sans changer de design, la tablette — 400 millions d’unités vendues à date — est prête à embrasser la révolution amorcée par l’iPhone X en 2017. Comme le smartphone, elle abandonne le bouton Home pour mieux accueillir Face ID. Bonne nouvelle : Face ID fonctionnera à la verticale comme à l’horizontale.

L’iPad Pro 2018 n’a pas cédé à tout pour autant. Ainsi, on ne trouve pas trace d’une encoche sur la façade avant, qui n’affiche plus qu’un écran presque sans bord. L’ardoise accueille aussi un port USB-C — et c’est une excellente nouvelle pour la productivité. L’Apple Pencil se rechargera magnétiquement, sans fil, et sera appairé de manière automatique à l’iPad Pro.

Caractéristiques iPad X

L’iPad n’a donc pas attendu ses dix ans pour changer du tout au tout. Comme pour la précédente génération, Apple conserve deux tailles : 11 pouces (au lieu de 10,5) et 12,9 pouces (pas d’augmentation pour la plus grande diagonale). Le tout avec des mensurations légèrement revues à la baisse (plus petit, plus fin), des bords arrondis et des performances audio toujours assurées par quatre haut-parleurs.

L’écran — LCD Liquid Retina — intègre toutes les technologies introduites par Apple ces dernières années, du HDR au True Tone (qui adapte la luminosité en fonction des conditions extérieures), en passant par le 120 Hz et la compatibilité avec l’Apple Pencil.

À l’intérieur, l’iPad Pro est animée par une puce A12X Bionic, plus puissante encore que celle des iPhone XS, XS Max et XR et promettant des performances graphiques équivalentes à la Xbox One S. Ce sera un gros plus pour les applications articulées autour de la réalité augmentée.

Le passage à l’USB-C permettra à l’iPad Pro de se connecter à un écran externe… ou de recharger un iPhone. En une seule charge, la tablette pourra tenir 10 heures. À noter que l’adaptateur secteur fourni sera un 18W.

Prix et disponibilité

Proposé en deux coloris (argent, gris sidéral), l’iPad Pro débutera à 799 (11 pouces, 64 Go) et 999 dollars (12,9 pouces, 64 Go). Les précommandes ouvrent aujourd’hui pour un lancement le 7 novembre 2018. On pourra monter jusqu’à 1 To de stockage et opter pour une version LTE (avec la technologie eSIM).

On récapitule :

64 Go 256 Go 512 Go 1 To iPad Pro 11″ 899 € 1 069 € 1 289 € 1 729 € iPad Pro 12,9″ 1 119 € 1 289 € 1 509 € 1 949 € iPad Pro 11″ LTE 1 069 € 1 239 € 1 459 € 1 899 € iPad Pro 12,9″ LTE 1 289 € 1 459 € 1 679 € 2 119 €

Du coté des accessoires, l’Apple Pencil (2e génération) coûtera 135 euros et le Smart Keyboard Folio 199 euros (11 pouces) et 219 euros (12,9 pouces).

Crédit photo de la une : Apple