Il n’est jamais trop tôt pour préparer ses cadeaux de Noël. Ça tombe bien, eBay profite d’Halloween pour faire baisser les prix de quelques accessoires, smartphones et console de jeu. Au programme : une Switch à bon prix, des AirPods à 133 euros, un Galaxy A8 sous la barre des 250 euros et un Galaxy S8+ à moins de 400 euros.

Nintendo Switch

La Nintendo Switch avec paire de Joy-Con Rouge et Bleu Néon à 274,99 euros au lieu de 329,99 euros

Faut-il vraiment vous présenter la Switch ? La console hybride (portable et de salon) de Nintendo est sûrement la plateforme de jeu la plus intéressante de l’année, avec ses nombreuses exclusivités Nintendo (Zelda Breath of the Wild, Mario Odyssey, Mario Kart 8, etc.) et tous les portages de jeux indés (Hollow Knight, Undertale, Dead Cells…).

Malgré son année et demie d’existence, la console de Nintendo n’a pas encore vu son prix officiellement baisser. On la trouve donc habituellement aux alentours de 300 ou 330 euros, la voir ici à 275 euros est une excellente affaire.

Apple AirPods

Les Apple AirPods à 133 euros au lieu de 179 euros

Réservés uniquement aux propriétaires d’iPhone, les AirPods ne sont peut-être pas les meilleurs lorsqu’il s’agit de la qualité sonore (quoique, sur ce format, c’est à débattre), mais se révèlent particulièrement bien intégrés à l’écosystème de la marque. Habituellement vendus près de 180 euros, il est désormais possible de les trouver à un prix décent.

Galaxy S8+

Le Samsung Galaxy S8+ Plus Midnight Black à 394 euros au lieu de 709 euros

D’accord, le capteur d’empreinte digitale du Galaxy S8+ est vraiment mal placé et ne tombe jamais correctement sous l’index. Mais excepté ce vilain défaut, le smartphone haut de gamme de 2017 de Samsung reste encore l’un des appareils mobiles les plus recommandables du moment. Il dispose en effet d’un superbe écran AMOLED de 6,2 pouces, de 64 Go d’espace de stockage (extensible par une carte micro-SD) et d’un capteur photo encore capable de rivaliser avec les smartphones de cette année.

Huawei P20 Pro

Le Huawei P20 Pro coloris Twilight à 589 euros au lieu de 749 euros

L’un des meilleurs photophones de l’année voit enfin son prix devenir abordable. Équipé d’un triple capteur photo capable de « merveilles », selon nos confrères de FrAndroid, le P20 Pro impressionne dans tous les domaines et particulièrement quand la luminosité se fait rare. Ajoutons à cela un design soigné, inspiré directement de chez Apple, un écran AMOLED de 6,1 pouces d’excellente qualité et des performances dans le haut du panier et on tient là une excellente affaire, surtout sous la barre des 600 euros.

Galaxy A8 2018

Samsung Galaxy A8 2018 coloris Or à 244,99 euros au lieu de 369 euros

En 2018, Samsung a pris la résolution de revoir entièrement ses smartphones de milieu de gamme et de les rendre plus attractifs. Écran AMOLED de qualité, design premium alliant verre et métal, autonomie irréprochable, voilà tout ce que l’on peut trouver dans ce Galaxy A8 2018 sorti au début de l’année.

Son principal point faible concernait alors son prix, proche des 500 euros et que l’on jugeait excessif. À moins de 250 euros, c’est désormais un smartphone solide que l’on peut conseiller les yeux fermés pour qui n’a pas besoin d’énormément de puissance.

