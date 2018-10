Si vous en avez marre de subir un débit bridé lorsque vous jouez à Fortnite, peut-être que changer de routeur WiFi résoudra votre problème. En ce moment, le Netgear XR500 Nighthawk Pro Gaming est à 229,99 euros chez Amazon.

Le bon plan

Avec leurs box, les FAI fournissent en général un routeur de piètre qualité, qui émet un signal Wi-Fi relativement faible et surtout, qui bride le débit. Pour pallier ce défaut et profiter à fond de votre abonnement Internet, rien de mieux que de changer de routeur Wi-Fi. Et si vous êtes branchés gaming, autant faire d’une pierre deux coups en améliorant votre ping avec le Netgear XR500 Nighthawk Pro Gaming qui est en ce moment à 229,99 euros chez Amazon au lieu de 279,99 euros.

Malgré son tarif élevé, ce routeur Netgear nous a convaincus durant notre période de test. En effet, l’appareil est équipé de 4 antennes externes pour diffuser le Wi-Fi et supporte la technologie MU-Mimo. Cette dernière permet d’envoyer un signal Wi-Fi aux différents appareils connectés au réseau de manière intelligente, en non plus en file d’attente comme le fait un routeur classique. Vous subirez moins de latences et surtout moins d’attentes avant de voir votre page web se charger.

Le routeur de Netgear se différencie surtout par sa partie logiciel. Le routeur donne accès à un tableau de bord sous DumaOS qui intéressera en premier lieu les joueurs. Ils auront accès au QoS qui est un utilitaire de gestion fine du trafic internet, de gérer les appareils connectés sur le réseau, ou encore au Geofilter qui permet de faire du matchmaking géolocalisé.

Si vous avez envie de changer de routeur Wi-Fi pour un appareil plus performant et que l’idée d’avoir un boitier tout droit sorti d’un film de science-fiction ne vous effraie pas, le Netgear XR 500 Nighthawk Pro Gaming vous tend les bras.

