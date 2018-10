L'iPad Pro est peut-être le prochain objet d'Apple qui va se séparer du bouton Home au profit de FaceID.

C’est le 30 octobre, au grand dam de OnePlus, que Apple a choisi pour présenter sa nouvelle génération d’iPad et de MacBook. Et si une chose semble se confirmer à mesure que les jours passent, c’est bien que l’iPad Pro de nouvelle génération apportera les plus gros changements à la gamme depuis son lancement. L’un d’eux est indéniablement la fin actée du bouton « Home », comme sur les iPhone de 2018 qui en sont dépourvus. Une rumeur qui tend de plus en plus vers la confirmation : 9to5Mac a en effet trouvé dans le code source d’iOS une icône qui ressemble à ce que sera le prochain iPad Pro.

L’icône nous permet de voir un peu mieux comment sera conçu l’iPad Pro de nouvelle génération. Pas d’encoche sur la tablette, le format plus grand permettant à Apple de donner suffisamment d’espace aux bordures pour contenir tout le matériel nécessaire à l’implémentation de FaceID. On peut s’avancer sans trop de risque en imaginant que ces bordures ont aussi vocation à accueillir des haut-parleurs de qualité et l’attache qui permet à l’iPad Pro de se loger sur un clavier physique. Impossible en revanche de voir avec une icône si Apple est effectivement passé à l’USB-C sur son iPad, ce qui ouvrirait notamment des possibilités multiécrans à l’appareil mobile.

Réponses demain.