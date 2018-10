Apple a donné rendez-vous le 30 octobre 2018 pour un nouveau keynote. Après les iPhone, place à l'iPad Pro et aux Mac.

Le 30 octobre 2018, les observateurs du monde de la tech ont rendez-vous avec Apple. Au sortir d’un keynote de rentrée sage et centré sur ses gammes iPhone et Apple Watch la firme de Cupertino a encore des choses à dire et des produits à présenter.

Comme à chaque conférence d’Apple, grâce aux rumeurs qui se sont empilées sur le Web ces dernières semaines, on peut jouer les voyants et prédire les nouveautés qui y seront annoncées. Ainsi, sauf immense surprise, on découvrira la nouvelle génération de l’iPad Pro. Entre autres.

iPad Pro iPad Pro avec Face ID

Le nouvel iPad Pro serait le gros morceau du keynote. Et, au regard des changements qu’il est susceptible d’apporter, Apple devrait beaucoup en parler. Après l’iPhone X en 2017, l’iPad Pro épouserait donc à son tour le format borderless, matérialisé par la disparition du bouton Home et l’apparition de Face ID (sans encoche toutefois).

L’iPad Pro 2018 pourrait également passer à l’USB-C, interface toujours absente sur les iPhone mais bel et bien présente depuis 2015 sur les MacBook. Cette caractéristique permettrait à la tablette de franchir un cap supérieur en matière de productivité, surtout si la possibilité d’envoyer un signal vidéo se confirme.

MacBook Air Un nouveau MacBook Air

Serpent de mer d’Apple, un nouveau MacBook Air est également attendu mardi prochain. Peut-être ne portera-t-il plus ce nom et fusionnera avec le simple MacBook, mais toujours est-il que l’ordinateur portable entrée de gamme, encore vendu sur le site officiel, a besoin d’une cure de jouvence. Surtout en termes de design et d’écran, qui font pâle figure face aux MacBook Pro. Et quand on connaît les qualités du Air, on a forcément hâte de voir son successeur.

Mac mini Un Mac mini

Là encore, on parle d’un produit qui est ancré dans les rayons d’Apple depuis des lustres : le Mac mini n’a pas changé depuis 2015 et, à l’instar du MacBook Air, la tour compacte aurait bien besoin d’un changement. Esthétiquement, on n’espère pas un bouleversement étant donné que le produit n’a pas propension à être montré. À l’instar de l’Apple TV, on ne voit aucune justification qui pourrait pousser Apple à lui offrir un autre visage.

C’est davantage du côté des caractéristiques que le Mac mini a besoin de se mettre à jour. Aujourd’hui, la moins chère des versions — 549 euros tout de même — ne fait plus rêver : processeur Intel Core i5 cadencé à 1,4 Ghz, mémoire vive de 4 Go et disque dur de 500 Go (non SSD). Une simple mise à jour des composants, le passage au SSD et l’ajout d’un port USB-C suffiront à redorer le blason de cet ordinateur.

Le reste Des surprises

Il n’y avait eu aucune surprise durant la dernière conférence d’Apple. Et puisque le menu s’avère copieux rien qu’avec ces trois produits, on ne s’attend guère à plus. Certains analystes croient encore à la station AirPower et nous aimerions bien voir des AirPods de nouvelle génération. Mais on ne voit pas ce que ces objets viendraient faire au milieu d’objets qui ne s’utilisent pas avec eux. Un iPad mini 5 ? C’est encore un peu tôt.