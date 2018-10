Selon une nouvelle indiscrétion signée Ming-Chi Kuo, Apple devrait lancer un nouvel iPad mini en 2019. Et le AirPower serait toujours d'actualité.

À moins d’une semaine du prochain keynote d’Apple centré sur le futur iPad Pro (avec Face ID), on commence à entendre parler des produits qui ne devraient pas se montrer sur scène. Cité par 9TO5Mac le 23 octobre 2018, l’analyste Ming-Chi Kuo a évoqué un nouvel iPad mini et donné des nouvelles du AirPower.

Concernant la station de recharge qui a mystérieusement disparu depuis plus d’un an, l’intéressé, optimiste, planche toujours sur un lancement en 2018, au plus tard durant le premier trimestre 2019. Le futur iPad mini, lui, ne serait pas attendu avant l’année prochaine.

Un nouvel iPad mini en 2019

Si Apple vend toujours l’iPad mini 4 sur son site officiel, la petite tablette équipée d’un écran de 7,9 pouces ne constitue plus, aujourd’hui, un choix intéressant. Non seulement elle n’a plus reçu de mise à jour hardware depuis 2015, mais, en plus, elle est plus chère qu’un iPad plus grand, plus puissant et compatible avec l’Apple Pencil (440,68 € contre 358,40 €).

Selon ses informations, Ming-Chi Kuo estime que le supposé iPad mini 5 aura un meilleur processeur, mais qu’il ne sera pas officialisé la semaine prochaine. D’où cette hypothèse d’un lancement en 2019, peut-être au printemps. A priori, il ne faudra pas s’attendre à des fonctionnalités avancées comme Face ID, réservées au futur iPad Pro. Ainsi, il ne pourrait être qu’une version plus petite de l’iPad entrée de gamme (celui à 358,40 euros). Mais en a-t-on vraiment besoin à l’ère de l’iPhone XS Max ?

Pour la conférence du 30 octobre 2018, il prédit : deux iPad Pro avec un meilleur écran et l’interface USB-C, un nouvel Apple Pencil (sans doute USB-C) et, au minimum, trois Mac (un MacBook abordable, un Mac mini et une mise à jour des caractéristiques de l’iMac).