La trottinette M365 est sans conteste la valeur sûre du moment dans le domaine de la trottinette électrique. Ce modèle phare de Xiaomi est actuellement à moins de 340 euros sur Gearbest après application du code promo GB4401.

La trottinette électrique est le moyen de transport qui a le vent en poupe. Elle s’avère facile à prendre en main, surtout dans les grandes villes comme Paris, et permet de gagner un temps monstrueux au quotidien.

L’un des modèles les plus appréciés est la Xiaomi M365, que nous avons eu l’occasion de tester. Une trottinette électrique très agréable à conduire, rapide, polyvalente et surtout très abordable par rapport à certains modèles (on pense notamment au E-TWOW S2 Booster qui dépasse les 700 euros). En effet, il est possible d’en récupérer une pour moins de 340 euros sur Gearbest après l’application du code promo : GB4401.

On teste une trottinette Xiaomi en ce moment : pas toujours simple de rouler en ville, mais efficace ! pic.twitter.com/K1zbILG9nx — Numerama (@Numerama) July 13, 2017

La Xiaomi M365 monte jusqu’à 25 km/h (et un peu plus en descente). Pas de quoi avoir de problème avec les forces de l’ordre en se déplaçant avec prudence. Elle ne devrait pas être trop lourde en main (12,5 kg, comme la plupart des trottinettes électriques). Les seules choses que l’on pourrait éventuellement lui reprocher sont l’absence d’un écran sur le guidon (les informations relatives à la conduite son à retrouver dans une application) et la certification IP54 (la Xiaomi n’aime pas la pluie). Mais à moins de 340 euros, difficile de chipoter.

Pourquoi nous vous recommandons la Xiaomi M365 ?

Une trottinette de qualité à prix très abordable

La conduite est maîtrisée

Un modèle robuste qui a fait ses preuves

Retrouvez la Xiaomi M365 à moins de 340 euros chez Gearbest avec le code promo : GB4401.

