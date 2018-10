Les selfies pris par les iPhone XS, XS Max et XR devraient être grandement améliorés avec iOS 12.1.

Le filtre beauté des iPhone XS et iPhone XS Max, non désiré par Apple et qui est dû à un bug de la fonctionnalité Smart HDR, sera bientôt de l’histoire ancienne. Selon les informations de The Verge publiées le 23 octobre 2018, les clichés trop lisses — et rendant plus beaux selon certains standards — devraient être oubliés à partir de la mise à jour iOS 12.1.

Apple a confirmé à nos confrères que le Smart HDR ne sélectionnait pas nécessairement la meilleure prise (l’iPhone en prend plusieurs sans que l’on s’en rende compte), ce qui peut noyer les détails et accoucher d’un rendu trop beau pour être vrai. D’où le beautygate qui est né peu après le lancement des iPhone XS et XS Max. Le nom fait référence à tous les filtres beautify présents sur les smartphones de marques asiatiques. L’iPhone XR, disponible ce vendredi 26 octobre, sera également affecté jusqu’au déploiement d’iOS 12.1.

Finis les selfies flatteurs

Apple, qui se défend de ses traitements d’image peu agressifs et du réalisme qui ressort des photos prises avec ses produits, avait vite pris connaissance de ce beautygate. Dès la fin du mois de septembre, 9TO5Mac indiquait que le photographe Abdul Dremali avait été contacté par Apple pour lui signifier que la marque travaillait activement sur le problème.

Selon The Verge, le Smart HDR, technologie logicielle conçue pour obtenir le meilleur rendu possible côté lumière, choisirait des images immortalisées avec une vitesse d’obturation longue plutôt que courte. Conséquence : en l’absence de stabilisateur optique, la perte de détails est sensible et le visage apparaît plus lisse qu’il ne l’est dans la vie réelle. Comme s’il y avait un filtre beauté qui ferait tout pour masquer les défauts de la peau. Que les propriétaires se rassurent, ils reviendront avec iOS 12.1.

