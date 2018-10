Il se trame quelque chose chez Oculus, propriété de Facebook. Brendan Iribe, co-fondateur et ex-CEO, est parti, et le Rift 2 pourrait bien être annulé.

Des cinq co-fondateurs d’Oculus, racheté par Facebook en 2014, ils ne sont plus que deux. Après le décès tragique d’Andrew Scott Reiss en 2013 et le départ de Palmer Luckey en 2017, Brendan Iribe a annoncé sur le réseau social, le 22 octobres 2018, qu’il avait à son tour quitté le géant de la tech. Il a indiqué : « Après six années incroyables, je m’en vais. »

En parallèle, nos confrères de chez TechCrunch expliquent que la deuxième génération du casque de réalité virtuelle Oculus Rift 2 aurait été annulée. Un produit dont Brendan Iribe était en charge. La rumeur a été démentie par Facebook.

Citant des sources anonymes, TechCrunch mentionne des désaccords entre Brendan Iribe et les hautes sphères de Facebook quant au futur de la marque Oculus. En effet, les pontes privilégieraient les casques tout-en-un accessibles, à l’instar de l’Oculus Quest, plutôt que les solutions haut de gamme, chères et nécessitant un PC pour fonctionner. « Un nivellement par le bas » que n’aurait pas accepté Brendan Iribe.

Dans son message d’adieu, il précise : « Nous avons amorcé une révolution qui changera le monde d’une manière que nous n’avions pas imaginée. »

De son côté, Facebook a tenu à faire taire rapidement les oiseaux de mauvaise augure : « Bien que nous ne parlerons pas spécifiquement de notre calendrier de produits, nous avons des plans pour le futur et nous pouvons confirmer que nous prévoyons une nouvelle version du Rift ». Une information corroborée par Nate Mitchell, co-fondateur d’Oculus toujours chez Facebook. Sur Twitter, il a rassuré : « Beaucoup de questions soulevées aujourd’hui sur le futur du Rift — nous sommes toujours concentrés sur la plateforme PC/Rift avec du hardware, du software et du contenu. Beaucoup de choses incroyables en préparation. Nous en dirons plus dans les mois à venir ».

A lot of questions today about the future of Rift — we're still driving forward on the Rift/PC platform with new hardware, software, and content.

Lots of great stuff in the works. More to share in the months ahead.

— Nate Mitchell (@natemitchell) October 22, 2018