Si vous avez besoin d'agrandir l'espace de stockage de votre ordinateur, le SSD interne Crucial 2,5" de 250 Go passe à 38,95 euros sur Amazon contre 65,99 euros habituellement.

Le bon plan

Les ordinateurs sont de plus en plus équipés en SSD, un disque à mémoire flash bien plus rapide que nos bons vieux disques durs. Parfois, il suffit d’en installer un dans une machine datée pour lui donner un coup de fouet. Une cure de jouvence qu’il est possible d’acquérir à petit prix avec ce bon plan.

Le SSD Crucial MX500 de 250 Go est actuellement à 38,95 euros. Il sera capable d’accueillir votre système d’exploitation, comme Windows 10, et de le faire démarrer en quelques secondes seulement. La vitesse de lecture monte jusqu’à 560 Mo/s et l’écriture jusqu’à 510 Mo/s d’après le constructeur.

II faudra cependant faire attention car l’espace de stockage (256 Go) risque d’être vite saturé (l’espace de stockage sur les SSD est encore coûteux). Ce SSD de Crucial pourrait être plus adapté à un ordinateur portable, d’autant plus que ces disques sont peu énergivores (vous gagnerez en autonomie). Dans une tour, mieux vaudra l’utiliser avec un disque dur de grosse capacité. À noter que l’interface du SSD en est SATA 6.0 Gb/s.

Pourquoi nous vous recommandons ce SSD ?

Petit prix

Redonne une seconde vie à vos anciennes machines

Pour les tours et les PC portables (et les Mac)

Retrouvez le SSD de 250 Go par Crucial à 38,95 euros sur Amazon à 170,65 euros. Important : le produit est livré dans un emballage à déballer sans s’énerver qui peut différer de l’emballage orignal. Le SSD Crucial est garanti 5 ans par le constructeur.