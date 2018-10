Si votre enveloppe 4G a pris un coup ces derniers temps et que vous avez un smartphone Android, c'est peut-être à cause de l'application Google Actualités.

Ce n’est pas une faille qui coûtera les données personnelles des utilisateurs, mais elle pourrait bien faire mal au porte-monnaie. Les forums de Google ont reçu des plaintes d’utilisateurs qui estiment que l’application Google News (Google Actualités en français) consomme les données 4G de leur forfait mobile… d’une manière disproportionnée. Un utilisateur a en effet montré qu’en une nuit, l’application avait téléchargé 7,5 Go de fichiers, puisant dans son enveloppe de données mobiles, alors même qu’il était connecté au Wi-Fi.

Un autre utilisateur a montré au média américain The Verge des captures d’écran de sa consommation de données et Google Actualités a pu aller jusqu’à télécharger 21 Go de données en quelques jours — ce qui est énorme, d’autant plus que les forfaits 4G ne sont pas illimités. Cocher la case « Télécharger uniquement via Wi-Fi » ne change rien : les données de l’application sont toujours téléchargées en arrière-plan sur le forfait mobile.

Nous avons regardé sur quelques appareils Android de la rédaction et nous n’avons pas constaté de bug similaire. Mais si Google a estimé « investiguer le problème et travailler sur un correctif » dans une réponse sur ses forums, pour l’heure, il convient peut-être de couper la consommation de données en arrière-plan de l’application. Pour cela la marche à suivre sur la plupart des smartphones Android est la suivante :

Allez dans Paramètres.

Puis Réseau et Internet

Puis Consommation de données

Enfin Consommation de données des applications

Cherchez l’application Google Actualités et décochez la case Données en arrière-plan

Vérifiez enfin dans le premier écran Consommation de données que rien ne semble inhabituel. Il est possible dans Avertissement et limites de données de définir un seuil à partir duquel Android vous envoie une alerte qui vous permettra d’ajuster votre consommation.