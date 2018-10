YouTube souhaiterait que ses utilisateurs se rebiffent contre l'article 13 de la directive européenne sur le droit d'auteur. Alors qu'elle ne changera probablement rien sur la plateforme.

C’est une prise de position comme YouTube en a rarement faite. Dans un texte publié le 22 octobre sur les orientations et projets de la plateforme, sa dirigeante Susan Wojcjicki a appelé les vidéastes à faire entendre leur voix contre un article de la directive européenne sur le droit d’auteur adoptée au mois de septembre.

L’article en question est l’article 13. Il contient une série de mesures pensées pour mieux protéger les droits d’auteur sur Internet, comme l’obligation de nouer des accords entre les plateformes d’hébergement de contenus et les titulaires de droits d’auteur (par exemple, des maisons de disque ou producteurs), et celle de supprimer des contenus en violation avec un droit d’auteur.

Cet article a fait polémique lorsque son contenu a été révélé pour la première fois. Google, la maison-mère de YouTube, avait alors pris position contre le texte.

Pour Susan Wojcicki, l’article 13 pourrait « changer drastiquement l’Internet que [nous] connaissons aujourd’hui ». « [Il] mettrait en péril l’écosystème des créateurs et les emplois associés en Europe, a-t-elle estimé. Nous réalisons l’importance pour les détenteurs de droits d’auteurs de recevoir de justes compensations, et c’est pourquoi YouTube a mis en place Content ID et une plateforme pour rémunérer tout type de propriétaire de contenus. Nous nous engageons à travailler avec l’industrie pour trouver un meilleur moyen. »

In my quarterly creator letter, I discuss Article 13, proposed legislation in the EU that could drastically change the Internet you know today. The unintended consequences of Article 13 would put the creator ecosystem and associated European jobs at risk. 2/

— Susan Wojcicki (@SusanWojcicki) October 22, 2018