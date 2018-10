Les premiers tests du Google Home Hub sont tombés. Globalement, la presse américaine semble conquise.

Durant sa conférence hardware de fin d’année organisée le 9 octobre 2018, Google a officialisé son Home Hub. Concurrent du Amazon Echo Show, il prend la forme d’une enceinte connectée équipée d’un écran de 7 pouces. L’embargo sur les tests étant désormais levé, nous pouvons découvrir l’avis de nos confrères américains.

Dans leur prise en mains publiée le 22 octobre 2018, nos confrères de The Verge, Digital Trends et CNET s’accordent sur les qualités et les défauts du Google Home Hub. Si l’enceinte peine à faire la différence sur ses prestations sonores, elle parvient à s’imposer en véritable cadre photo intelligent grâce à son écran épaulé par la technologie Ambient EQ.

Un objet compact

Face à l’Echo Show équipée d’un écran de 10,1 pouces, le Google Home Hub paraît tout petit. Un choix de design appuyé par The Verge, qui décrit un objet qui peut se fondre partout sans prendre un maximum de place. Le site nuance toutefois : « D’aucuns pourraient trouver le Home Hub trop petit à leur goût et aimeraient une version plus grande avec un écran plus imposant ». Pour Digital Trends, « l’écran est trop petit si on souhaite le regarder très longtemps ». En bref, ce n’est pas la meilleure solution pour regarder un film ou une série.

En revanche, la technologie Ambient EQ a de quoi séduire : grâce à elle, le Home Hub ajuste la luminosité et la température des couleurs en fonction de l’éclairage de la pièce. Une adaptation qui, apparemment, fonctionne très bien et améliore le rendu de l’écran. « C’est comme si vous aviez imprimé et encadré les photos », note CNET.

Un cadre photo amélioré

Écosystème Google oblige, le Home Hub est étroitement lié à vos albums enregistrés dans Google Photos. Cette spécificité permet d’afficher des photos de manière intelligente. Grâce à l’algorithme, l’enceinte connectée est même capable de déterrer des clichés que vous auriez oubliés. Si vous en prenez des nouveaux, ils seront automatiquement ajoutés à la sélection. Ce qui fait dire à The Verge que le Home Hub est « le meilleur cadre photo », à même de faire resurgir des souvenirs enfouis. Une qualité qui justifie un achat à elle seule.

Un son à revoir

Sur la partie sonore, Digital Trends n’est pas tendre : « La qualité sonore est la plus grosse déception. Elle se situe entre celles du Home et du Home Mini, et ce n’est pas un compliment ». Une critique que l’on retrouve chez CNET, qui préfère éviter la comparaison avec l’Echo Show et le JBL Link View, bien mieux lotis sur ce point.