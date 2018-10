Aujourd'hui, le kit de démarrage Philips Hue est à 79,99 euros sur Amazon. Un ensemble qui comprend deux ampoules et un pont, parfait pour commencer à rendre sa maison connectée.

Le bon plan

En ce moment sur Amazon, le kit de démarrage Philips Hue avec deux ampoules White & Color et un pont de connexion est à 79,99 euros au lieu de 149 euros. Un ticket d’entrée abordable si vous souhaitez connecter les luminaires de votre chez vous.

Ces ampoules peuvent être pilotées à distance par Wi-Fi avec une grande facilité. Pour commencer votre installation, pas besoin d’autre chose que le kit de démarrage.

Installer un kit Philips Hue ne demande pas plus de temps que d’installer une ampoule lambda. Après avoir branché le pont à votre box internet ainsi qu’à une prise vous n’aurez qu’à visser vos deux ampoules (E27) dans les pièces de votre choix. Ensuite, direction l’application Hue pour piloter tout ce petit monde.

En parlant de contrôle, l’application Philips Hue est bien entendu disponible sur iOS et Android. Ce système est pris en compte par le hub Maison d’Apple via HomeKit, les enceintes de Google ainsi que les produits compatibles Alexa. Besoin de lumière dans le salon ? Une simple demande orale et votre vœu sera exaucé. À noter que la lumière peut même s’ajuster par rapport aux films que vous regardez. On peut aussi imaginer des scénarios afin que les lumières s’allument à telle heure, avec telle intensité de lumière ou en utilisant Hue avec d’autres objets connectés.

Les ampoules White & Color sont des ampoules LED de 10 watts à la fois puissantes (806 lm) et peu énergivores (classe énergétique A+).

Pourquoi aime-t-on ce kit Philips Hue ?

Pour sa simplicité d’utilisation

Pour les nombreux scénarios imaginables

Peut être associé à de nombreux produits connectés

Le kit de démarrage deux ampoules White & Color avec un pont de connexion est à 79,99 euros sur Amazon.