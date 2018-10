Une polémique est apparue en octobre sur la manière dont Signal gère certaines données localement : celles-ci ne bénéficieraient pas d'une protection appropriée quand elles sont utilisées via la version de bureau.

C’est une controverse lancée par Matt Suiche, un informaticien qui se présente comme un « hackeur » : y a-t-il une faiblesse dans la façon dont Signal stocke localement les contenus échangés via la célèbre application de messagerie sécurisée ? C’est ce que craint l’intéressé. Sur Twitter, il tire la sonnette d’alarme ce lundi 22 octobre sur la procédure de mise à jour du logiciel, qu’il juge très mal pensée pour protéger les données.

« Si vous mettez à jour Signal Desktop [la version de Signal pour Windows, Mac et Linux, ndlr], cela enregistre tous vos messages en texte clair (messages.json) + les pièces jointes localement pour que vous puissiez les réimporter dans la nouvelle version », s’étonne-t-il. Il joint deux captures d’écran dans lesquelles ont peut voir ce fichier JSON ainsi qu’un extrait d’un message envoyé à un correspondant.

Am I tripping or if you upgrade Signal Desktop, it saves all your messages in plain text (messages.json) + attachments locally so you can re-import them in the newer version ? #fail #wtf

— Matt Suiche (@msuiche) October 21, 2018