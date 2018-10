OnePlus devait présenter son nouveau smartphone 6T. Mais Apple a annoncé un keynote le même jour. Alors le fabricant chinois a cédé.

Ce devait être le 30 octobre, mais finalement, non. OnePlus vient d’avancer de 24 heures la présentation de son nouveau smartphone OnePlus 6T au 29 octobre 2018 à cause du prochain keynote d’Apple, comme l’a annoncé Pete Lau, le fondateur chinois, dans un billet de blog du 19 octobre.

La veille, la marque à la pomme avait dévoilé la date de son propre keynote : ce sera le 30 octobre à 10h. Pour l’occasion, Apple a diffusé des centaines de cartons d’invitation différents, qui montrent tous le logo de la pomme de manière différente. Le géant américaine présentera normalement son prochain iPad Pro mais aussi de nouveaux Macbook.

Here are the 371 Apple logos from the invite. I fell for the stunt. I am part of the problem. Enjoy ! pic.twitter.com/NZh62FFu5v — Heather Kelly (@heatherkelly) October 19, 2018

Une immense déconvenue pour OnePlus

C’était une déconvenue immense pour OnePlus, qui avait annoncé la présentation de son nouveau smartphone pile ce même jour. « Quand nous avons annoncé le lancement du OnePlus 6T le 8 octobre, nous étions convaincus que ce timing nous permettrait de maximiser le nombre de gens que nous pourrions toucher avec notre message », a écrit Pete Lau.

« Imaginez comment nous nous sommes sentis en apprenant la date de leur keynote… »

« Mais tout a changé quand Apple a annoncé qu’ils feraient leur propre événement le 30 octobre. Nous savons que toute l’industrie et les médias seront en train de retenir leur souffle. Imaginez comment nous nous sommes sentis en apprenant la date de leur keynote… »

OnePlus va rembourser les billets

Admettant sans détour qu’ils prenaient le risque de se faire « éclipser » par Apple, les équipes du fabricant chinois ont concédé qu’il valait mieux changer la date de leur événement à New York. Ironie du sort (ou vrai power move ?), le keynote d’Apple aura aussi lieu à New York, et non à San José comme ils en ont l’habitude.

OnePlus remboursera à la fois les billets des personnes qui ne pourront plus assister à la conférence, mais aussi couvrira tous les coûts de celles qui peuvent changer leurs billets pour cette autre date.

Il s’agit non seulement d’un coup dur pour OnePlus contraint de céder alors que leur slogan est « ne pas faire compromis »… Mais c’est surtout une victoire pour Apple, qui marque ainsi son territoire et montre combien la firme domine encore le marché et peut faire peur à ses concurrents si elle le souhaite.

Le OnePlus 6T devrait avoir un capteur d’empreintes intégré à l’écran ainsi qu’un écran bord à bord, selon les premières fuites.