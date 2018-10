Apple tiendra une nouvelle conférence le 30 octobre prochain. On devrait y découvrir le nouvel iPad Pro avec Face ID.

30 octobre 2018, 10h, heure locale : voilà la date et l’horaire de la prochaine conférence d’Apple, confirmés par les invitations reçues par les journalistes qui se rendront à New York — et non pas San José — pour découvrir une nouvelle salve de produits.

Après avoir levé le voile sur l’iPhone XS, l’iPhone XS Max, l’iPhone XR et l’Apple Watch Series 4, la firme de Cupertino devrait — enfin — annoncer son iPad Pro sans bouton Home. Sans oublier le remplaçant du MacBook Air et le rafraîchissement attendu du Mac mini. Entre autres surprises.

iPad avec Face ID

L’iPad Pro avec Face ID est un secret de polichinelle : on en parle depuis que la technologie de reconnaissance faciale a été introduite sur l’iPhone X, soit il y a un an environ. Ces dernières semaines, avant la keynote de septembre, les rumeurs à son sujet se sont intensifiées. Et s’il n’est pas apparu aux côtés du trio d’iPhone de 2018, c’est sans doute parce qu’il méritait d’être la star d’une conférence.

D’autant qu’Apple aura beaucoup de choses à dire sur cet iPad Pro qui délaisserait à son tour le bouton Home pour tendre vers le borderless. Sont également évoqués : port USB-C capable d’envoyer un signal 4K HDR à un écran externe, Face ID en mode paysage et nouvelle gamme d’accessoires adaptés.

En plus de cette tablette nouvelle génération, Apple devrait offrir un autre visage à sa gamme d’ordinateurs. Un chantier amorcé par la récente mise à jour des MacBook Pro les plus onéreux.