YouTube est resté inaccessible pendant plus d'une heure mardi soir. Les équipes du site semblent avoir depuis résolu le problème.

Non, ce n’est pas votre connexion Wi-Fi, votre ordinateur ou votre smartphone qui ne marchait plus. Mardi 16 octobre au soir, YouTube est bien resté hors-service quelques heures dans plusieurs pays du monde, dont la France.

YouTube touché par une panne mondiale depuis environ 1 heure. En rade en France, USA et Japon, notamment #YouTubeDOWN #YoutubeisDown https://t.co/gsk2m5hrMP pic.twitter.com/SInHvh5Xk8 — Philippe Berry (@ptiberry) October 17, 2018

Les utilisateurs et vidéastes démunis

La panne semble avoir débuté vers 18 heures (heure française). YouTube a indiqué via un message Twitter quelques temps après pour confirmer que YouTube, YouTube TV et YouTube Music connaissaient des « problèmes d’accès ». « Nous travaillons à résoudre ceci et nous vous dirons lorsque ce sera réglé. Nous nous excusons pour tout désagrément que cela pourrait causer », a écrit l’entreprise.

Thanks for your reports about YouTube, YouTube TV and YouTube Music access issues. We're working on resolving this and will let you know once fixed. We apologize for any inconvenience this may cause and will keep you updated. — Team YouTube (@TeamYouTube) October 17, 2018

Si les utilisateurs étaient parfois un peu démunis (notamment ceux qui utilisent des vidéos YouTube pour s’endormir), les vidéastes ont été les premiers à partager leur crainte.

Au moins grâce au #YouTubeDOWN je sais que je suis loin d'être la seule qui ne peut pas s'endormir sans vidéos. Allez, je reprends ou j'en étais moi. Bonne nuit à tous ! — 🌺 pro recovery 🌺 (@JegouDelphine) October 17, 2018

Une telle panne est problématique pour eux lorsqu’elle dure, notamment lorsqu’elle intervient au moment où ils postent une nouvelle vidéo. C’est en effet dans les premières heures suivant une publication que le succès du contenu se joue…

Les messages inquiets se sont multipliés, et certains ont décidé d’en rire, à l’image de la police de Philadelphie qui a expliqué à ses followers qu’il n’était pas utile d’appeler le numéro d’urgences 911 parce qu’ils ne pourraient rien y faire (sauf avec un tuto YouTube, peut-être).

Yes, our @YouTube is down, too. No, please don't call 911 – we can't fix it. — Philadelphia Police (@PhillyPolice) October 17, 2018

No, we're serious – we don't know how to fix it ! Maybe there is a YouTube video on how to do…wait. — Philadelphia Police (@PhillyPolice) October 17, 2018

Le service depuis rétabli

Le bug n’a finalement pas été très long. 1h15 après son premier tweet, YouTube a indiqué que le service était rétabli, sans en préciser la cause. Selon les utilisateurs, des problèmes ont persisté, notamment sur YouTube TV, mais se sont peu à peu atténués. La chaîne de Numerama, par exemple, est de nouveau accessible.

We're back ! Thanks for all of your patience. If you continue to experience issues, please let us know. https://t.co/NVU5GP7Sy6 — Team YouTube (@TeamYouTube) October 17, 2018

Ce type de panne reste très rare sur YouTube, la plupart des bugs ne concernant normalement qu’un pays, ou que certaines fonctionnalités. On ignore encore quelles ont été ses causes.