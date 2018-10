Huawei vient de dévoiler ses deux fer-de-lance pour la fin de l'année 2018 : le Mate 20 et le Mate 20 Pro.

Qu’on se le dise : le message de Google qui dirait qu’on peut faire plus avec moins de capteur n’a pas été entendu par Samsung, ni par Huawei. Dans un événement d’envergure mondiale où nous nous sommes rendus, le leader chinois de la téléphonie intelligente a dégainé deux smartphones haut de gamme, embarquant toute la fiche technique premium de cette fin d’année 2018. Avec, en prime, 4 capteurs photos.

Le Mate 20 Pro, le plus haut de gamme vendu à partir de 999 €, est équipé d’un capteur principal de 40 mégapixels, d’un capteur grand angle de 20 mégapixels et d’un téléobjectif de 8 mégapixels permettant d’aller jusqu’à x3 en terme de zoom. Ce qui est une belle prouesse pour la photographie mobile. Le Mate 20, commercialisé à partir de 799 €, embarque lui le même jeu de caméra — visuellement — mais avec un objectif principal de 16 mpx, un grand angle de 12 mpx et un téléobjectif de 8 mpx capable d’aller jusqu’à x2 en terme de zoom. Deux modèles qui misent donc sur la photo et qui se distingueront, à l’avant, par leur encoche : le moins cher possède une goutte distinctive très élégante et le Mate 20 Pro a… le notch d’un iPhone.

À l’intérieur, Huawei a sorti l’artillerie lourde, entre le dernier processeur haut de gamme Kirin 980, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, une carte microSD, une charge très rapide, un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran… bref, difficile de trouver un défaut sur le papier à ce duo de smartphones. Le Mate 20 Pro embarque même un système similaire à celui d’Apple pour l’iPhone X et Face ID : un projecteur de point capable de propulser une reconnaissance faciale de qualité. Une technique sur laquelle Google a fait l’impasse sur ses Pixel 3, par exemple, et sur laquelle aucun constructeur Android avant Huawei ne s’est aventuré sérieusement.

Avec une batterie de 4 200 mAh, les Mate 20 seront aussi capables de recharger d’autres smartphones et objets. Sous les 1 000 € et à ce format (environ 6 pouces), il n’y a pas à dire : Huawei a Samsung et Google dans le viseur. Les fêtes de fin d’année sauront nous dire lequel des trois grands constructeurs a su le plus convaincre les clients.

Une version Porsche Design au look discutable est aussi proposée à 2 000 €. Nos confrères de FrAndroid vous proposent déjà leurs tests du Mate 20 Pro et du Mate 20.