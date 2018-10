Un SSD d'une capacité de 1 To (2,5 pouces) de Western Digital passe à 170,65 euros sur Amazon contre 224,99 euros habituellement, une belle offre ! Et en plus de ça, le jeu Assassin's Creed : Odyssey est offert.

Le stockage physique peut rapidement devenir un problème si l’on a des usages poussés de son ordinateur (jeux vidéo, montage, visionnage de films en 4K, bibliothèque audiophile avec du flac). Heureusement, on trouve facilement des disques durs et des SSD sur internet, et parfois à bon prix.

C’est à cette dernière catégorie que s’attaque Western Digital avec son WD Blue. Un disque SSD de 1 To au format 2,5 pouces pour ordinateurs de bureaux et la plupart des ordinateurs portables. Il est proposé sur Amazon 170,65 euros contre 224,99 (-24 %) avec en prime sur Amazon (ah, ah, ah) le jeu Assassin’s Creed : Odyssey (encore à 59,99 euros sur Steam à la rédaction de cet article).

Les SSD sont appréciables dans toutes les configurations (familial, travail, étudiant, gaming), et peuvent donner un coup de fouet à votre machine vieillissante. Windows 10 démarre en moins de 10 secondes par exemple en étant installé sur tel espace de stockage. À ce titre, le WD Blue de cet article atteint les 560 mo/s en lecture et les 530 mo/s en écriture.

Bien qu’il soit encore un peu cher dans de grandes capacités, il est très intéressant de disposer à la fois d’un SSD avec son système d’exploitation, ses logiciels les plus sollicités, et d’un disque dur (voire plusieurs) où l’on placera ses fichiers les plus volumineux et dont on ne se sert pas tous les jours.

Concernant les joueurs, ils pourront visiter la Grèce antique à travers d’Assassin’s Creed : Odyssey pour la modique somme de 0 euro. Bien moins cher qu’un billet d’avion, incroyable. À noter que le titre pèse près de 50 Go et requiert un PC assez puissant pour tourner.

Pourquoi nous vous recommandons ce SSD ?

Un 1 To en SSD, le pied,

Parfait pour les tours et les PC portables,

Un jeu offert, ça fait toujours plaisir

Retrouvez le SSD de 1 To par Western Digital sur Amazon à 170,65 euros. Ce dernier est garanti 3 ans par le constructeur.