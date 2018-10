Elon Musk a visiblement eu un week-end très chargé. Au programme : tequila, mecha et purification des eaux. Rien que ça.

Mais qu’a bien pu faire Elon Musk ces derniers jours ? Pas de panique, il suffit de parcourir son compte Twitter pour prendre connaissance de ses moindres faits et gestes. On commencera par une blague qui va devenir un produit : Tesla a récemment enregistré la marque Teslaquila selon les informations de CNBC publiées le 12 octobre 2018.

Le jour même, le patron a confirmé qu’une boisson alcoolisée, née à l’origine d’un poisson d’avril, sortirait bientôt. En attendant, on cherche encore le rapport avec des voitures électriques… Comme ce fut le cas pour la planche de surf Tesla ou le lance-flammes Boring.

Le 14 octobre 2018, Elon Musk a partagé son amour pour le dessin animé Your Name, entre autres productions de la japanimation. Il s’est même permis un petit teasing en rapport avec Evangelion : « Il est temps de créer un mecha ». Quand on connaît sa personnalité, on est obligés de sourire… et de le prendre au mot.

Dans un autre tweet beaucoup plus sérieux, Elon Musk n’a pas manqué de rappeler la mission de son entreprise : « Tesla existe pour aider à réduire le risque de catastrophes climatiques, qui affectent toutes les espèces sur Terre. Même si votre foi en l’Humanité dépérit, cela vaut la peine de s’en soucier. Le soutien fait toute la différence. Merci. »

