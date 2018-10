Facebook Messenger teste la possibilité de retirer un message après que vous l'avez envoyé.

Facebook est en train de tester la possibilité de retirer un message envoyé sur Messenger pour que votre interlocuteur ne puisse plus le voir, a repéré ce 12 octobre 2018 Jane Manchun Wong, qui a l’habitude de sortir des leaks concernant Facebook et ses filiales, Instagram et WhatsApp.

Elle a pu faire des captures d’écran de certaines fonctionnalités à venir dans Facebook et Messenger en accédant au code sous Android, comme l’a souligné TechCrunch. Sur les images qu’elle a partagées sur Twitter, on voit qu’une nouvelle fonctionnalité est en train d’être testée : « Retirer le message » (unsend message), qui est différenciée de « supprimer le message ». Cela suggère que si vous décidez de retirer un message, il est possible que vous le voyiez encore.

Facebook Messenger is finally working on "Unsend Message" in the app for everyone ! Tip @Techmeme pic.twitter.com/5OtQrmyID3 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 12, 2018

D’après Jane Manchun Wong, l’utilisateur ne pourrait retirer son message qu’après « quelques temps ». Si êtes en pleine discussion avec quelqu’un de très connecté, il est possible que cette personne reçoive donc votre message avant même que vous n’ayez pu le retirer.

Mark Zuckerberg a toujours pu retirer ses messages

Actuellement, si vous supprimez un message d’une conversation, vous ne le verrez plus chez vous, mais votre interlocuteur le verra toujours.

Facebook n’a jamais permis à ses utilisateurs de retirer des messages dans ses interfaces. Mais en avril dernier, TechCrunch révélait que Mark Zuckerberg disposait de la possibilité de supprimer ses messages. Pris sur le fait, le réseau social avait alors annoncé que cette fonctionnalité serait déployée à tout le monde — sans donner détails sur les délais.