Orange propose en ce moment un pack forfait ADSL/Fibre et mobile pour 35,99 euros par mois pendant un an.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Le bon plan

Jusqu’au 14 novembre 2018, Orange propose une promotion sur son forfait Open Up qui comprend un forfait mobile avec 50 Go de data et un forfait Fibre/ADSL pour 35,99 euros pendant un an. Un tarif moitié moins cher qu’à l’accoutumé.

Il faut voir l’offre Open Up d’Orange comme un pack comprenant deux forfaits. Le premier est un forfait mobile de 50 Go avec appels et SMS/MMS illimités. Le second est un forfait fibre ou ADSL/VDSL pour la maison. Ce dernier donne accès à Internet jusqu’à 1 Gb/s en débit descendant et 300 Mb/s en débit montant, à plus de 160 chaînes TV, ainsi qu’aux appels illimités vers les fixes et les mobiles.

Les adhérents Open profitent par ailleurs d’avantages uniques, comme la possibilité d’obtenir gratuitement 4 forfaits téléphones pendant un an (durée obligatoire de l’engagement, rappelons-le). Ces derniers donnent 2h d’appels et 100 mo de data et pourraient suffirent à de jeunes enfants.

Voici tout ce que comprend l’offre Open Up d’Orange :

Forfait Mobile 4G

50 Go de données 4G+ en France et en Europe (débit réduit au-delà)

en France et en Europe (débit réduit au-delà) Appels, SMS, MMS illimités en France et en Europe

Multi-SIM internet offert (sur demande)

Application TV d’Orange

Forfait Internet Fibre ou ADSL/VDSL2

Livebox 4 (dernière génération) + nouveau décodeur TV

Accès à Internet en Fibre (1 Gb/s descendant et 300 Mb/s montants) ou ADSL/VDSL2

160 chaînes TV incluses accessibles avec le Décodeur TV

Second décodeur TV UHD sur demande (Multi-TV)

Enregistreur TV jusqu’à 240 Go

Appels illimités vers les fixes (France, DOM et plus de 110 destinations internationales)

Appels illimités vers les mobiles (France, DOM, USA, Canada)

Sachez que vous avez la possibilité de conserver votre numéro de téléphone mobile, mais également votre numéro fixe. Il suffit d’appeler le serveur vocal au 3179 pour obtenir le numéro RIO de la ligne que vous devrez transmettre lors de votre souscription.

Enfin, sachez qu’Orange rembourse vos frais de résiliation et vos mois d’abonnement restant jusqu’à 150 euros. L’offre Open Up intéressera sans doute les personnes cherchant à changer de forfaits.

Pourquoi on aime ces forfaits ?

Le temps d’engagement correspond à la durée de la promotion

Le forfait est l’un des plus complets parmi ceux disponibles sur le marché

Le réseau d’Orange est l’un des meilleurs pour le mobile et pour la fibre

L’offre Open Up 50 Go d’Orange passe à 35,99 euros par mois pendant un an, puis à 69,99 euros. Après une année de bons et loyaux services, vous pourrez voir ailleurs si l’herbe est plus verte.