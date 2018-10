La Xbox One a reçu une mise à jour majeure. Elle lui offre la compatibilité avec l'assistant vocal Alexa et le Dolby Vision.

La Xbox One a été mise à jour le 11 octobre 2018. Le nouveau firmware pèse un peu moins de 700 Mo — Numerama peut confirmer cette taille après l’avoir installé sur une Xbox One x — et s’articule autour de trois nouveautés majeures : les Avatars entièrement repensés, l’arrivée du Dolby Vision et la compatibilité avec Alexa (États-Unis uniquement).

Jusqu’alors proposé aux membres du programme Preview, le Dolby Vision est donc désormais disponible pour tout le monde sur Xbox One S et Xbox One X, mais uniquement sur les plateformes de streaming. Dans un premier temps, on pourra en profiter sur Netflix, en gardant à l’esprit que toute l’installation doit supporter le format HDR propriétaire, à commencer par le téléviseur.

« Dis Alexa, allume la Xbox One »

Cette mise à jour importante permet à la XBox One d’accueillir les commandes vocales en passant non plus par feu caméra Kinect mais un assistant intelligent — Cortana ou Alexa. Réservée, pour l’heure, aux utilisateur américains, cette fonctionnalité permet de contrôler sa console depuis un autre objet connecté, par exemple une enceinte Echo Dot. Il sera possible de demander à l’intelligence artificielle d’Amazon d’allumer la Xbox One, d’aller dans les paramètres, de prendre une capture ou encore de lancer directement un jeu/une application. Preuve que Microsoft y croit, il offrira un Echo Dot à tout nouveau propriétaire du Xbox One S ou d’une Xbox One X passé par Amazon.com pour l’achat.

Contacté par Numerama, Microsoft n’a pas communiqué sur le lancement des commandes vocales en France.

Pour terminer, Microsoft a enfin redoré le blason de ses Avatars Xbox. La firme de Redmond les décrits comme plus expressifs et créatifs. On pourra créer un bonhomme à son effigie d’une manière plus précise, ressemblante et fine qu’avant, avec plusieurs degrés de personnalisation. Et on n’oubliera pas non plus les nombreuses tenues disponibles sur le marché — évidemment payantes.