Des images d'un HoloLens au design jamais vu ont atterri sur Internet. Mais il ne s'agit pas d'une nouvelle génération.

Une vidéo publiée le 10 octobre 2018 par la Nasa montre un design inédit d’HoloLens. Branches plus fines, visière moins proéminente, couleur différente : on pourrait croire à une nouvelle génération plus peaufinée, celle attendue pour l’année prochaine.

Mais Alex Kipman, qui travaille sur les technologies cloud et IA au sein de la firme de Redmond, a vite coupé court aux fantasmes depuis son compte Twitter : il ne s’agit en réalité que d’un prototype de la première version. À vrai dire, on imaginait mal la Nasa leaker quoi que ce soit.

Congrats to the #OnSight team and check out this cool video our friends at @NASAJPL made. For the curious, what you see here is a prototype of #HoloLens v1. So what’s next ? Let me just say, the future of #MixedReality truly is out of this world 😊https://t.co/pEEsPfxfnG

— Alex Kipman (@akipman) October 11, 2018