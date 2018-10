Samsung a levé le voile sur son nouvel A9, un smartphone équipé de quatre capteurs photo à l'arrière.

Les téléphones se bousculent au portillon en ce mois d’octobre. Après le Pixel 3 de Google et le Razer Phone 2 de Razer, c’est au tour du nouveau Galaxy A9 de Samsung d’être dévoilé par la firme coréenne à l’occasion d’un communiqué de presse envoyé le 11 octobre 2018. Sa particularité ? La présence d’un quadruple capteur photo à l’arrière, une première sur le marché.

L’ambitieux dispositif qui fait promettre à Samsung « un photophone sans compromis » s’articule autour de :

Un capteur principal de 24 mégapixels (f/1,7) ;

Un lieutenant de 5 mégapixels (f/2,2) pour ajuster la profondeur de champ ;

Un grand-angle de 8 mégapixels (f/2,4) capable de réaliser des panoramas à 120° ;

Un zoom optique x2 de 10 mégapixels (f/2,4).

À fond sur la photo

Avec son quadruple capteur inédit, disposé à la verticale, le Galaxy A9 devrait prendre de jolis clichés et proposer plusieurs fonctionnalités à celles et ceux qui souhaiteraient s’improviser photographes. Bien sûr, il y a une intelligence artificielle pour optimiser un peu plus les prises de vues. À l’avant, le téléphone s’en remet à un capteur de 24 mégapixels et un filtre Selfie.

Autrement, le A9 arbore un écran Super AMOLED panoramique de 6,3 pouces (Full HD+). Le tout est alimenté par un processeur Snapdragon 660 épaulé par 6 Go de RAM et une batterie de 3 720 mAh. Un lecteur d’empreintes digitales au dos, un stockage interne extensible de 128 Go et deux ports SIM complètent la fiche technique.

Le Samsung Galaxy A9 sera une exclusivité Orange en France : les précommandes seront ouvertes à partir du 5 novembre pour une commercialisation 10 jours plus tard. Nos confrères de FrAndroid annoncent un prix de 599 euros.

