WhatsApp a corrigé une faille qui pouvait faire planter l'application au moment d'un appel vidéo. La brèche affectait aussi bien l'application sur Android et iOS et aurait pu permettre d'en prendre le contrôle.

C’est une vulnérabilité qui a été jugée sérieuse par Natalie Silvanovich, une experte en sécurité informatique travaillant chez Google. Mais c’est une faille qui est aujourd’hui corrigée. En effet, WhatsApp a diffusé le 23 septembre et le 3 octobre une nouvelle version de son application mobile pour Android et iOS, qui intègre le correctif. Tout ce qu’il reste à faire, c’est de mettre à jour le logiciel.

Si cette brèche fait parler d’elle, c’est parce que son existence a été révélée en début de semaine.

Il s’agit, explique-t-elle, d’un bug de corruption de mémoire dans l’implémentation de la visioconférence n’utilisant pas la technologie WebRTC. En clair, « le simple fait de répondre à un appel provenant d’un attaquant pouvait complètement compromettre WhatsApp », résume son collègue Tavis Ormandy, qui travaille dans la même équipe. « C’était une grosse affaire », ajoute-t-il.

This is a big deal. Just answering a call from an attacker could completely compromise WhatsApp. https://t.co/vjHuWt8JYa

— Tavis Ormandy (@taviso) October 9, 2018