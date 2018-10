Razer officialise la deuxième génération de son smartphone orienté G4m1ng.

Razer a officialisé son nouveau téléphone, ce 10 octobre 2018, qu’il positionne ouvertement comme « l’indispensable mobile » pour les joueurs. Nos confrères de Frandroid ont ainsi pu mettre la main sur le Razer Phone 2.

Comme le laissaient entendre les rumeurs, cette deuxième génération ressemble à s’y méprendre à la première, à quelques détails bienvenus près.

D’abord, le Razer Phone 2 conserve les forces de son prédécesseur : un écran LCD de 5,7 pouces (2560 x 1440 pixels) doté d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, deux hauts parleurs puissants (avec Dolby Atmos) et une autonomie confortable. Sans oublier l’argument infaillible pour les g4m3rs : ses 8 Go de RAM.

Des questions sur les photos

Par rapport à la première mouture, le Razer Phone 2 se dote d’une luminosité accrue qui lui permet d’être compatible avec les contenus HDR et passe au processeur Snapdragon 845 cadencé à 2,8 Ghz, le meilleur de Qualcomm à l’heure actuelle. Pour garantir une chauffe maîtrisée, les ingénieurs intègrent un refroidissement par chambre à vapeur — un autre buzzword pour la cible.

Du côté du design, bien malin sera celui qui pourra faire la différence entre les deux générations. En y regardant de plus près, on remarque désormais un dos en verre qui prend la recharge sans-fil avec la norme Qi. Il est auréolé d’un logo compatible avec la technologie Razer Chroma (16,8 millions de couleurs, personnalisation à outrance). Bonne nouvelle également : le Razer Phone 2 est résistant à l’eau, grâce à la certification IP67.

Les principales évolutions seront peut-être à aller chercher du côté des photos, immense déception du Razer Phone premier du nom. Ici, à l’arrière, les performances en la matière s’articulent autour d’un double capteur Sony IMX de 12 mégapixels (ouvertures f/1.75 et f/2.6). À voir en situation.

Le Razer Phone 2 est d’ores et déjà disponible en précommande sur la boutique officielle. Comptez 849,99 euros pour la version Noir Miroir (64 Go) et 949,99 euros pour la déclinaison Noir Satin (128 Go). Les expédition sont prévues pour le 9 novembre 2018.

