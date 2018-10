Instagram propose depuis octobre 2018 une alternative pour la double authentification, afin de limiter un peu plus le risque de vol de compte.

Sur Instagram comme ailleurs, un compte peut se faire pirater. Aussi, pour le rendre moins vulnérable, même dans le cas où le mot de passe a été compromis, le service de partage de photos a introduit dès 2016 la double authentification. Ce dispositif de sécurité reposait jusqu’à il y a peu sur la réception d’un code par SMS, à inscrire dans le champ prévu à cet effet pour pouvoir se connecter.

Il est toutefois apparu que cette approche comportait un risque, dans le cas où une carte SIM se fait pirater. La plateforme a donc annoncé travailler sur une version de la double authentification ne nécessitant pas de numéro de téléphone, même si ce type d’attaque n’est pas le plus évident et le plus répandu. Ce 10 octobre 2018, Instagram propose en plus la double authentification via une application dédiée.

Une option à activer dans les paramètres

Concrètement, il s’agit d’attacher un compte Instagram avec une application comme « Google Authenticator ». Une fois la connexion établie, outre le mot de passe, il vous faut inscrire dans Instagram le code généré temporairement et spécifiquement pour ce compte. Chaque code n’est valide que pour un temps donné, quelques dizaines de secondes, avant d’être renouvelé.

Pour bénéficier de cette couche de sécurité, rendez-vous dans les paramètres (en cliquant sur l’onglet symbolisant votre portrait, en bas de l’application, puis sur l’icône du menu en haut à droite). Descendez jusqu’à la ligne « authentification à deux facteurs » et suivez les instructions. Si une application de cette nature est détectée sur le mobile, son utilisation sera proposée. Sinon, une suggestion sera faite.