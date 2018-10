Dans la playlist, des chansons dont le rythme correspond à celui d'un massage cardiaque.

Quand Julia Reinstein, journaliste chez Buzzfeed, s’est rendue à une formation aux premiers secours, elle ne s’attendait sûrement pas à ce qu’on lui propose d’écouter du Mariah Carey. On lui a pourtant conseillé l’utilisation d’une playlist Spotify contenant la chanson « Heartbreaker », pour garder le rythme lors d’un massage cardiaque.

I learned how to do CPR today so now I know how to save your life but more importantly I found out New York Presbyterian Hospital maintains a Spotify playlist of songs that are the right beat to time CPR compressions to and it is on point pic.twitter.com/C05BFPawBc

— julia reinstein 🚡 (@juliareinstein) October 10, 2018