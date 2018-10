Les intelligences artificielles ont des biais racistes et sexistes, tout comme les humains. Amazon l'a appris à ses dépends.

La technologie n’est pas toujours neutre, et ce n’est pas Amazon qui pourra dire le contraire. Une intelligence artificielle développée par l’entreprise ,qui devait aider au processus de recrutement en interne, a été prise en flagrant délit de discrimination sexiste à l’embauche. L’entreprise a dû arrêter de l’utiliser en 2017.

Le programme existait, raconte Reuters le 10 octobre 2018, depuis 2014. Il permettait de trier les CV des candidates et candidats qui postulent à un emploi chez Amazon. Selon leur qualité estimée, l’intelligence artificielle leur octroyait une note allant de 1 à 5 étoiles – comme un produit vendu sur le site, finalement.

Problème : un an après ses débuts, Amazon s’est rendu compte qu’il n’aimait pas vraiment les femmes. Celles qui candidataient pour des postes de développeuse web ou d’autres emplois techniques étaient systématiquement moins bien notées parce qu’elles étaient des femmes.

Ce biais était lié, comme bien souvent dans ce genre de cas, à la manière dont a été conçue l’IA. Elle a ainsi été entraînée avec les profils des personnes employées dans l’entreprise entre 2004 et 2014… Qui étaient principalement des hommes. L’IA en a conclu que sélectionner d’abord des candidats de sexe masculin était préférable.

Amazon had to ditch its AI recruitment system because it was not rating candidates for software developer jobs and other technical posts in a gender-neutral way. https://t.co/JWhbBNOl0V pic.twitter.com/sy512kwcNt

— Reuters Tech News (@ReutersTech) October 10, 2018